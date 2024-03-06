06 марта 2024, 11:34
Ракетную опасность объявили в Суджанском районе Курской области
Старовойт предупредил о ракетной опасности в Суджанском районе Курской области
Ракетная опасность возникла в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Суджанский район: ракетная опасность!» — написал губернатор
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Он призвал местных жителей, находящихся дома, спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге, указал Старовойт.
Ранее ракетную опасность объявили в Железногорске Курской области. В городе запустили систему оповещения населения.
Утром 6 марта горно-обогатительный комбинат в Железногорске подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Также из-за удара украинского беспилотника в Железногорском районе загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов.
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