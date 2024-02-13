Важное 13 февраля 2024, 12:21 Ракетную опасность объявили в Курской области Старовойт: в Суджанском районе Курской области объявлена ракетная опасность РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили днем 13 февраля в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — напомнил он.

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При нахождении на улице, указал Старовойт, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее губернатор сообщал об обстреле хутора Олешня Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. В общей сложности в населенном пункте зафиксировали шесть прилетов.

Повреждения получили три дома с хозяйственными постройками и гаражами, а также три личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Кроме того, оказалась перебита ЛЭП. Старовойт уточнил, что энергетики смогу начать работы по восстановлению, как только будет безопасно.

«Всем собственникам окажем необходимую помощь в ремонте», — заключил глава региона.