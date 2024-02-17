Происшествия 17 февраля 2024, 04:10 Ракетную опасность объявили в Курской области второй раз за ночь РИА «Новости»

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В Курской области второй раз за ночь сработала воздушная тревога. Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале главы региона Романа Старовойта.

Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, посоветовали зайти в ближайшее здание или на подземную парковку.

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Ранее ракетную опасность объявили в Курской области около полуночи 17 февраля. Позже появилось сообщение, что над регионом сработала система противовоздушной обороны.

В пятницу, 16 февраля, Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. В результате получила повреждения линия электропередачи. Без света остались два населенных пункта: деревня Городище и часть села Козино.