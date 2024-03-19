19 марта 2024, 22:19
Ракетную опасность объявили в Курской области
Власти Курской области объявили в регионе режим ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — напомнил глава области.
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Тем, кто находится вне дома, Старовойт посоветовал укрыться в убежищах. Позже губернатор сообщил, что в небе над регионом работает система ПВО.
Накануне губернатор сообщил, что украинский дрон развалился в воздухе при попытке атаковать объект на территории региона. Аккумулятор беспилотника пробил окно автомобиля.
Еще один дрон ВСУ в воскресенье сбили из охотничьего ружья. Отличился боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области.
Ракеты
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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