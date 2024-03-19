Важное 19 марта 2024, 22:19 Ракетную опасность объявили в Курской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Курской области объявили в регионе режим ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — напомнил глава области.

Реклама

Тем, кто находится вне дома, Старовойт посоветовал укрыться в убежищах. Позже губернатор сообщил, что в небе над регионом работает система ПВО.

Накануне губернатор сообщил, что украинский дрон развалился в воздухе при попытке атаковать объект на территории региона. Аккумулятор беспилотника пробил окно автомобиля.

Еще один дрон ВСУ в воскресенье сбили из охотничьего ружья. Отличился боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области.