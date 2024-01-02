Происшествия 02 января 2024, 22:41 Ракетную опасность объявили в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность РИА «Новости»

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В Белгороде снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Жителям, которые находятся в домах, он посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Это уже четвертая воздушная тревога в Белгороде за сутки. Во вторник, 2 января, город трижды подвергался массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Для атак на город ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха». По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили в общей сложности 17 ракет.