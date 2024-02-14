Происшествия 14 февраля 2024, 00:30 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила городская мэрия в Telegram-канале.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в сообщении.

Реклама

Также о ракетной опасности сообщили жителям города Валуйки. Горожанам посоветовали не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Белгородская область попала под обстрел со стороны украинских военных 10 февраля. Вооруженные силы Украины атаковали хутор Понуры в Грайворонском городском округе. В результате удара ранения получили трое рабочих.

До этого системы противовоздушной обороны сбили в регионе 12 воздушных целей. Повреждения получили девять частных домов и три автомобиля.

Ранее из-за обстрелов украинских боевиков пришлось остановить поезд «Белгород — Санкт-Петербург».