14 февраля 2024, 00:30
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила городская мэрия в Telegram-канале.
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в сообщении.
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Также о ракетной опасности сообщили жителям города Валуйки. Горожанам посоветовали не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
Белгородская область попала под обстрел со стороны украинских военных 10 февраля. Вооруженные силы Украины атаковали хутор Понуры в Грайворонском городском округе. В результате удара ранения получили трое рабочих.
До этого системы противовоздушной обороны сбили в регионе 12 воздушных целей. Повреждения получили девять частных домов и три автомобиля.
Ранее из-за обстрелов украинских боевиков пришлось остановить поезд «Белгород — Санкт-Петербург».
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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