Происшествия 01 апреля 2024, 16:42 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей, которые находятся в своих домах, не подходить к окнам, укрывшись в помещениях со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Утром 1 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли село Терезовка в Шебекинском городском округе. В результате атаки линия электропередачи получила повреждения.

Накануне дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Из-за атаки погибла жительница села Дунайка.