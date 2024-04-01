01 апреля 2024, 16:42
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей, которые находятся в своих домах, не подходить к окнам, укрывшись в помещениях со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.
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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.
Утром 1 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли село Терезовка в Шебекинском городском округе. В результате атаки линия электропередачи получила повреждения.
Накануне дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Из-за атаки погибла жительница села Дунайка.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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