31 марта 2024, 07:14
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Не подходите к окнам, если вы находитесь дома. Укройтесь в помещении со сплошными стенами без окон — кладовой, туалете, ванной или коридоре. Спуститесь в укрытие, если вы находитесь на улице», — написал он.
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Днем ранее, 30 марта, ВСУ атаковали дроном инфраструктурный объект связи в селе Тишанка Белгородской области. Гладков отмечал, что оперативные службы ликвидируют последствия ЧП, сведения о пострадавших не поступали.
Всего в течение субботы силам противовоздушной обороны удалось сбить семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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