Происшествия 31 марта 2024, 07:14 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Не подходите к окнам, если вы находитесь дома. Укройтесь в помещении со сплошными стенами без окон — кладовой, туалете, ванной или коридоре. Спуститесь в укрытие, если вы находитесь на улице», — написал он.

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Днем ранее, 30 марта, ВСУ атаковали дроном инфраструктурный объект связи в селе Тишанка Белгородской области. Гладков отмечал, что оперативные службы ликвидируют последствия ЧП, сведения о пострадавших не поступали.

Всего в течение субботы силам противовоздушной обороны удалось сбить семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.