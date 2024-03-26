Происшествия 26 марта 2024, 23:54 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности. Об это сообщила в Telegram-канале городская мэрия.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — указали в сообщении.

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Горожанам посоветовали, по возможности, оставаться дома и не выходить на улицу, а также не подходить близко к окнам.

Российские военные ранее перехватили в Белгородской области два беспилотника. Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire.

По данным Минобороны, российские дежурные средства противовоздушной обороны 24 марта уничтожили над Белгородской областью более 20 запущенных ВСУ реактивных снаряда RM-70 Vampire.