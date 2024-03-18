Важное 18 марта 2024, 08:37 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Он порекомендовал тем, кто находится дома, не подходить к окнам, оставаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридоре, ванной, туалете или кладовой). Тем, кого сирена настигла на улице, стоит спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Накануне, 17 марта, над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВСУ атаковали семь российских регионов, среди которых Белгородская область. Над российскими субъектами сбили более 30 дронов. Система противовоздушной обороны сработала в Краснодарском крае, Московской, Ярославской, Орловской, Ростовской и Курской областях. Утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе также объявляли режим ракетной опасности. Примерно через час ее отменили. Сирены вновь вечером, в 18:52, однако ракетную опасность отменили уже в 19:03.