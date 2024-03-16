Происшествия 16 марта 2024, 08:15 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он попросил жителей не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится сейчас на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.

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В ночь на субботу, 16 марта, в Грайворонском городском округе неоднократно объявляли ракетную опасность.

Накануне в Грайворонском городском округе в результате украинского обстрела погиб член территориальной обороны. Еще один человек погиб и двое получили ранения в Белгороде. В Белгородской области после атаки ВСУ пострадало здание избирательной комиссии, ее членов оперативно эвакуировали.

UPD: в 08:23 губернатор Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.