Важное 07 апреля 2024, 15:26 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава Белгородской области.

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Он призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Через несколько минут после включения сирены Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

Рано утром украинские боевики атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. В поселке Ленинский дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелась крыша частного дома.