07 апреля 2024, 15:26
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава Белгородской области.
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Он призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Через несколько минут после включения сирены Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.
Рано утром украинские боевики атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. В поселке Ленинский дрон сбросил взрывное устройство, в результате загорелась крыша частного дома.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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