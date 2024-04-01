Происшествия 01 апреля 2024, 19:17 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ПВО РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — предупредил глава региона.

В понедельник, 1 апреля, Белгородская область подверглась очередным ударам со стороны ВСУ. Силами ПВО РФ уничтожили очередной дрон, запущенный украинским боевиками.

В этот же день над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ. В регионе в это время также звучала сирена воздушной тревоги.