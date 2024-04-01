01 апреля 2024, 19:17
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ПВО
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой.
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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — предупредил глава региона.
В понедельник, 1 апреля, Белгородская область подверглась очередным ударам со стороны ВСУ. Силами ПВО РФ уничтожили очередной дрон, запущенный украинским боевиками.
В этот же день над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ. В регионе в это время также звучала сирена воздушной тревоги.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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