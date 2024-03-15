Происшествия 15 марта 2024, 08:24 Ракетную опасность объявили в Белгороде Власти Белгорода объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Если вы находитесь дома, то не подходите к окнам. Укройтесь в помещении со сплошными стенами — кладовой, туалете, ванной или коридоре», — написал он.

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В ночь на 17 марта украинские военные нанесли удар по Борисовскому району Белгородской области, под обстрелом оказалось село Грузское. Гладков уточнял, что снаряды ВСУ повредили три автомобиля и забор в одном частном домовладении, а также выбили стекла в двух квартирах.

Ранее губернатор заявил, что на территории региона нет украинских военных формирований. По его словам, российские силы ведут бои с противником за пределами Белгородской области.