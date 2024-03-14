14 марта 2024, 11:52
Ракетную опасность объявили в Белгороде
Мэрия Белгорода предупредила жителей города о ракетной опасности
Ракетную опасность объявили в Белгороде. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
«Город Белгород! Ракетная опасность», — указали в сообщении.
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Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Утром 14 марта Белгород подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что при атаке ВСУ произошло прямое попадание в двигавшийся автомобиль, водитель машины погиб.
По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле с украинской стороны пострадали шесть человек: двое мужчин и четыре женщины. Всех раненых доставили в городские медицинские учреждения. В больницах находятся пятеро пострадавших: двое мужчин и три женщины. Почти у всех из них осколочные ранения, у одной из пострадавших закрытый перелом плеча. Одна из раненых, получившая ссадины, отказалась от госпитализации.
Ракеты
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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