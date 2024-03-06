Важное 06 марта 2024, 09:08 Ракетную опасность объявили в Белгороде Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — предупредил он.

Реклама

Губернатор призвал местных жителей не подходить к окнам. На время работы сирены ракетной опасности он попросил горожан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь идет о коридорах, кладовых или ванных комнатах.

На улице можно спуститься в укрытия или другие безопасные места, добавил он.