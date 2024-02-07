Важное 07 февраля 2024, 16:32 Ракетную опасность объявили в Белгороде Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирена, оповещающая о ракетной опасности, сработала в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что жителям необходимо спуститься в укрытия.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал губернатор.

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Белгородцам, находящимся в помещении, необходимо спрятаться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто оказался на улице — спуститься в укрытие.

Белгородскую область регулярно обстреливают украинские боевики. Под ударом 7 февраля оказался город Шебекино, пострадали два человека: мужчина получил ранение, а женщина — контузию. До этого ВСУ атаковали село Волоконовка с помощью беспилотников.

Ранее Гладков провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны обсудили безопасность жителей Белгородской области и поговорили о ситуации в регионе.