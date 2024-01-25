25 января 2024, 10:05
Ракетную опасность объявили в Белгороде
Мэрия: в Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Причину распространения таких оповещений власти не назвали.
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Ракетную опасность в Белгороде также объявляли накануне, 24 января. Тогда в небе над селом Ближнее сбили украинский беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений не было.
В тот же день над полем в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Его сбили украинские боевики. Погибли все, кто были на борту: 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, и шесть членов экипажа из Оренбургской области.
В Кремле убийство украинскими военнослужащими своих сограждан назвали «чудовищным актом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил также, что преждевременно говорить о посмертном награждении экипажа и особых поручениях главы государства Владимира Путина в связи с катастрофой. Представитель Кремля уточнил: вначале нужно детально разобраться в том, что произошло.
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