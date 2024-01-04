Происшествия 04 января 2024, 23:48 Ракетную опасность объявили в Белгороде РИА «Новости»

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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Жителей города призвали укрыться в помещениях без окон, а тем, кто оказался на улице — спуститься в укрытие или безопасное место.

Вооруженные силы Украины в новогодние праздники усилили обстрелы Белгорода. Украинские военные бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В связи с ракетной опасностью в городе до 6 января приостановили работу крупные торговые центры: «РИО», «Сити Молл Белгородский» и «Мега Гринн». Мэр города Валентин Демидов призвал жителей ради безопасности оставаться дома.

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В среду, 3 января, более 600 жителей города эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда на Красноармейской улице. В список эвакуации попали жильцы 323 домов в радиусе 500 метров от опасного объекта. Еще два неразорвавшихся боеприпаса нашли в микрорайоне Улитка.