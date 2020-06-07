Ракетно-космическое предприятие загорелось на юго-западе Москвы

Загорелся Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина. Об этом «360» сообщил источник.

Здание расположено по адресу: улица Введенского, дом 1. С крыши строения в небо поднимается черный дым. ФГУП «НПЦАП» — одно из ведущих предприятий в ракетно-космической отрасли России. Сотрудники занимаются разработкой и производством систем управления для ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов.