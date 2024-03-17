Происшествия 17 марта 2024, 08:10 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность утром 17 марта РИА «Новости»

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Сирену воздушной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе утром 17 марта. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — призвал он.

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Тем, кто находится на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В течение минувшей ночи и утром 17 марта дежурные средства ПВО сбили 35 беспилотников над несколькими регионами России. Об этом утром сообщили в Минобороны. По данным ведомства, над Подмосковьем уничтожили четыре БПЛА, три — над Белгородской областью, два — над Калужской, один — над Орловской, один — над Ростовской, четыре — над Ярославской, три — над Курской области, над Краснодарским краем сбили 17 дронов.