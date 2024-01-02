Происшествия 02 января 2024, 22:27 Ракетная атака ВСУ повредила 80 построек в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ повредил 67 частных домов РИА «Новости»

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Осколки сбитых над Белгородом и Белгородским районом украинских ракет «Ольха» повредили в общей сложности 80 построек, среди которых оказались жилые дома, административные здания и гаражи. Такой итог подвел в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что разрушения в городе обнаружили в 53 частных домах, а также шести квартирах многоэтажек и семи хозяйственных субъектов. Кроме того, осколки повредили 37 автомобилей и один автобус.

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В Белгородском районе разрушения зафиксировали в 14 частных домах и двух гаражах. Также пострадали семь автомобилей.

Как напомнил сайт kp.ru, украинские войска запустили в сторону Белгородской области 17 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха». Всего ВСУ сделали три попытки атаки, но все боеприпасы сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

По последним данным, от упавших осколков погиб один житель Белгорода, который ехал на машине. Ранения различной степени тяжести получили 11 человек.