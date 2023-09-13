Важное 13 сентября 2023, 13:20 Ракетная атака ВСУ на Севастополь повредила 8 домов Замгубернатора Севастополя Горлов заявил о повреждении 8 домов после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Ракетные удары со стороны Вооруженных сил Украины повредили восемь домов в Севастополе, семь из них — многоквартирные. В результате атак пострадали окна и кровли, заявил исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений Горлов на аппаратном заседании правительства. Его процитировал ТАСС.

«Провели обход: у нас восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, один — частный, порядка 60 окон, четыре кровли повреждены», — перечислил Горлов.

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Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Противник нанес удар 10 крылатыми ракетами.

Российские ПВО сбили семь украинских снарядов. В результате атаки повреждения получили два находящихся на ремонте корабля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о 24 пострадавших.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук указал, что армия Украины нанесла ночной удар по российскому городу, используя авиацию.