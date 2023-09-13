13 сентября 2023, 13:20
Ракетная атака ВСУ на Севастополь повредила 8 домов
Замгубернатора Севастополя Горлов заявил о повреждении 8 домов после атаки ВСУ
Ракетные удары со стороны Вооруженных сил Украины повредили восемь домов в Севастополе, семь из них — многоквартирные. В результате атак пострадали окна и кровли, заявил исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений Горлов на аппаратном заседании правительства. Его процитировал ТАСС.
«Провели обход: у нас восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, один — частный, порядка 60 окон, четыре кровли повреждены», — перечислил Горлов.
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Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Противник нанес удар 10 крылатыми ракетами.
Российские ПВО сбили семь украинских снарядов. В результате атаки повреждения получили два находящихся на ремонте корабля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о 24 пострадавших.
Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук указал, что армия Украины нанесла ночной удар по российскому городу, используя авиацию.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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