Происшествия 18 июля 2023, 23:31 Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Донецке РИА «Новости»: ракета ВСУ пробила крышу дома в Донецке и влетела в квартиру РИА «Новости»

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Ракета ВСУ пробила крышу жилого многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам очевидца, ракета влетела в крышу сверху и разбила все, что было в квартире.

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«Печальная история, конечно… Район обстреливают, но „прилет“ был такой, не так, как раньше», — сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, в момент прилета ракеты хозяйки не было в квартире. Женщина недавно уехала в Москву.

По данным журналистов, ракета попала в крышу, пробив несколько перекрытий. После этого снаряд попал в квартиру на последнем этаже. Экстренные службы Донецка оперативно потушили пожар, который возник в результате удара ВСУ.

Совместный центр контроля и координации огня ранее сообщил, что украинские военные обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка. В общей сложности националисты выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров.