Хлебозавод загорелся в Красногвардейском районе Петербурга

Здание хлебозавода загорелось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В ведомстве уточнили, что огонь возник в производственном здании и распространился на площади 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару номер 1 БИС. После локализации ранг возгорания снизили до первого номера.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли пять единиц техники и 22 человека личного состава.

По данным открытых источников, по адресу пожара находится ЗАО «Ржевка Хлеб» — один из крупнейших хлебозаводов на северо-западе России.