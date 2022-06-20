Артиллерийский снаряд обнаружили в Выборгском районе Петербурга

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории гаражного кооператива в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения вневедомственной охраны.

Взрывоопасный предмет калибра 76 мм, который использовали в дивизионной пушке ЗИС-3, находился на пересечении Суздальского и Гражданского проспектов. Сотрудники ОМОН «Бастион» доставили находку на полигон, где после он был уничтожен.