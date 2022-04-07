Район Нижнего Новгорода временно остался без газа из-за аварии при строительстве трассы

Жители одного из районов Нижнего Новгорода временно лишились газа из-за повреждения газопровода, произошедшего при строительстве трассы М-12 в Нижегородской области.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на официальное заявление компании «Автодор», аварию зафиксировали на участке магистрального газопровода в селе Тарталей Бутурлинского района. При монтаже дорожного полотна пострадал газопровод, в итоге примерно в 60 жилых домов перестал подаваться газ. Газоснабжения лишился и детский сад.

Представители «Автодора» рассказали, что бригада мастеров по ликвидации аварии работает на месте. По состоянию на 15:45, газ уже начал подаваться в квартиры местных жителей.