16 февраля 2021, 12:08
Радиус эвакуации увеличили до 500 метров из-за взрыва резервуара с топливом в Новой Москве
Емкости с топливом взорвались в поселке Сосенское на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Спасатели эвакуировали людей в радиусе 500 метров от места ЧП, где продолжается пожар, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
В МЧС рассказали, что взрыв прогремел из-за пожара в бытовке и разгерметизации двух резервуаров на газовой заправке.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве
«Есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания. В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние», — объяснили в спасательном ведомстве столицы. Площадь пожара составляет 50 «квадратов». Обломки резервуаров разлетелись по дороге, которая проходит рядом.
Ранее источник сообщил об эвакуации в радиусе 300 метров и пострадавшей женщине. Информации о ее состоянии и причине пожара пока нет.