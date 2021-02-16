Радиус эвакуации увеличили до 500 метров из-за взрыва резервуара с топливом в Новой Москве

Емкости с топливом взорвались в поселке Сосенское на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Спасатели эвакуировали людей в радиусе 500 метров от места ЧП, где продолжается пожар, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

В МЧС рассказали, что взрыв прогремел из-за пожара в бытовке и разгерметизации двух резервуаров на газовой заправке.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

«Есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания. В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние», — объяснили в спасательном ведомстве столицы. Площадь пожара составляет 50 «квадратов». Обломки резервуаров разлетелись по дороге, которая проходит рядом.

Ранее источник сообщил об эвакуации в радиусе 300 метров и пострадавшей женщине. Информации о ее состоянии и причине пожара пока нет.