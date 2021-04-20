Радиоведущий из Волгограда впал в кому после тяжелейшей травмы

В результате несчастного случая, произошедшего на производственной базе в Советском районе Волгограда, радиоведущий Максим Рогачев получил тяжелые травмы и впал в кому. Известно, что на 30-летнего мужчину упал при транспортировке производственный станок.

Как сообщили V1.RU в экстренных службах города, Рогачеву почти оторвало половину лица. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в областной клинической больнице № 1.

Максим Рогачев работал ведущим на радиостанции «Европа Плюс». Там подтвердили информацию о несчастном случае, но комментировать отказались.

Родственница радиоведущего рассказал изданию «Блокнот Волгоград», что подробностей несчастного случая не знает. Хирурги провели Рогачеву 13-часовую операцию.

«Врачи собирали все по кусочкам, по пластиночкам, по крупицам. Его состояние сейчас стабильно тяжелое. Давление и гемоглобин нормальные. Два раза ночью переливали кровь. Пока никакая помощь не нужна», — сообщила женщина.

Она добавила, что мужчине, если все будет хорошо, впоследствии понадобится пластическая операция. Слухи о том, что радиоведущий потерял глаз, не подтвердились. Врачи сумели спасти ему зрение.