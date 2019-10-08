Радиоактивный поезд приехал в Москву. Но бояться нечего

В пустом купе пассажирского поезда, который следовал по маршруту Берлин-Москва, обнаружили высокий радиационный фон. Его зафиксировал таможенный контроль польской границы на станции Тересполь. О том, с чем может быть связано повышение радиационного фона, рассказал «360» заместитель начальника депо, которое обслуживает поезд, Дмитрий Архипов.

О превышении радиационного фона узнали на границе Польши с Белоруссией в ходе стандартной процедуры — таможенники с помощью переносных дозиметров проводили радиометрический контроль для поиска следов взрывчатых веществ. В вагоне под номером пять, в купе для маломобильных граждан, обнаружили повышение радиационного фона — три микрозиверта в час при норме в 0,3. Под вагоном уровень радиации увеличился до семи микрозивертов в час.

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Поезд задержали на два часа, проводили тщательный обыск. Никаких следов взрывчатки не обнаружили. А теперь поезд прибыл в Москву. Дмитрий Архипов во время беседы с «360» предположил, что радиационный фон мог увеличится из-за больных онкологией пассажиров, которые ездят в этом купе лечиться в Германию.

«Такой человек, прошедший радиотерапию, он будет фонить — до двух недель. И этот человек, проезжая ранее в этом купе, мог в туалет смыть какие-то средства гигиены, или раствор, или капсулу какую-то — чем-то кололся и там слил, не знаю. Но что-то с этим связанное. И слил это в биотуалет. И под вагоном этот бак ЧТК — он и фонит — семь. До купе доходит только три [микрозиверта в час], а в самом баке семь», — пояснил он свою теорию.

«Предположение что после химиотерапии появляется радиация неверно. Нет такого, не бывает после химии радиации», — заявил «360» заведующий отделом организации медицинской помощи при радиационных авариях, доктор биологических наук, профессор Григорий Аветисов.

Он отметил, что опасности от такой дозы радиации нет, даже когда человеку делают КТ и МРТ, уровень радиации выше.

«Ничего опасного нет, но лучше от этого избавляться, потому что любое, сколь угодно малое прибавление дозы, по сравнению с имеющейся в природе, оно увеличивает риск развития рака», — отметил Аветисов.

«Это по правилам надо померить, дозиметром нормальным, профессиональным. Потом принять решение, как провести дезактивацию, потому что в воскресение этот состав должен назад уехать в Берлин, повезти пассажиров обратно. Другого, подменного состава нет, и вагон там не поменяешь», — заключил Архипов.