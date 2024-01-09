Происшествия 09 января 2024, 18:55 Радиационный фон на АЭС в Курской области остался в норме после падения беспилотника ФМБА: радиационный фон на Курской АЭС остался в норме Unsplash

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Радиационный фон на атомной электростанции в Курчатове Курской области остался в норме после падения беспилотника. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Дрон самолетного типа сбили над Курчатовским районом. БПЛА упал за пределами города, уточнили в ФМБА.

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«Радиационный фон в норме, без превышений», — подчеркнули в организации.

Курская АЭС представляет собой важнейший узел Единой энергетической системы России. Основным потребителем выступает энергосистема «Центр». Она охватывает 19 областей Центрального федерального округа. На станции эксплуатируют три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк ранее сообщил о готовности бойцов в районе Запорожской АЭС, несмотря на наличие «серьезного противника» на противоположном берегу Каховского водохранилища. По его словам, российские солдаты готовы на девять баллов.