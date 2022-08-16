«Ради красивой картинки». Политолог назвал главную цель украинских диверсий

Украинские силовики устраивают диверсии на российских военных объектах с целью создать красивую медийную картинку, в которой они, несмотря на поражения на фронте, все равно способны причинить ущерб ВС РФ даже в тылу. Об этом «360» сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Таким образом он прокомментировал происшествие в Крыму днем 15 августа. На складе боеприпасов в Джанкойском районе произошла детонация снарядов, два человека пострадали. Министерство обороны РФ заявило, что причиной стала диверсия.

По мнению политолога, диверсиями и попытками нападений на военные объекты России в Крыму украинцы себе ставят целью создать напряженность на полуострове и сорвать туристический сезон.

«Они хотят показать, что диверсанты могут проводить операции в глубоком тылу российских войск», — сказал он.

Пашковский отметил, что ВСУ диверсиями и терактами хотят воссоздать красивую медийную картинку, в которой они способы нанести существенный ущерб российской армии в Крыму, несмотря на поражения на фронте.

«Украинцы могут сказать, что из Крыма никуда не уходили, что у них там есть подполье, что имеет под собой определенного рода основание. Есть диверсанты или люди, сотрудничающие с ВСУ и СБУ», — продолжил аналитик.

При этом политолог подчеркнул, что украинская сторона никогда не берет на себя ответственность за совершенные диверсии.

«Это повод сказать, что русские сами себя взорвали, или сказать о том, что эти действия совершались не самой Украиной, а партизанами. Вариантов для интерпретации сколько угодно», — добавил Пашковский.

Такими методами Украина пытается оставить себе пространство для маневра, чтобы во время переговоров сказать, что они к взрывам непричастны или причастны, в зависимости от ситуации, заключил политолог.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту детонации боеприпасов на военном складе, писала газета «Известия».