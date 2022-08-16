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    16 августа 2022, 18:36

    «Ради красивой картинки». Политолог назвал главную цель украинских диверсий

    Политолог Пашковский заявил, что Украина устраивает диверсии ради медийной картинки

    Дарья Новая, Максим Зинкин

    Украинские силовики устраивают диверсии на российских военных объектах с целью создать красивую медийную картинку, в которой они, несмотря на поражения на фронте, все равно способны причинить ущерб ВС РФ даже в тылу. Об этом «360» сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

    Таким образом он прокомментировал происшествие в Крыму днем 15 августа. На складе боеприпасов в Джанкойском районе произошла детонация снарядов, два человека пострадали. Министерство обороны РФ заявило, что причиной стала диверсия.

    По мнению политолога, диверсиями и попытками нападений на военные объекты России в Крыму украинцы себе ставят целью создать напряженность на полуострове и сорвать туристический сезон.

    «Они хотят показать, что диверсанты могут проводить операции в глубоком тылу российских войск», — сказал он.

    Пашковский отметил, что ВСУ диверсиями и терактами хотят воссоздать красивую медийную картинку, в которой они способы нанести существенный ущерб российской армии в Крыму, несмотря на поражения на фронте.

    «Украинцы могут сказать, что из Крыма никуда не уходили, что у них там есть подполье, что имеет под собой определенного рода основание. Есть диверсанты или люди, сотрудничающие с ВСУ и СБУ», — продолжил аналитик.

    При этом политолог подчеркнул, что украинская сторона никогда не берет на себя ответственность за совершенные диверсии.

    «Это повод сказать, что русские сами себя взорвали, или сказать о том, что эти действия совершались не самой Украиной, а партизанами. Вариантов для интерпретации сколько угодно», — добавил Пашковский.

    Такими методами Украина пытается оставить себе пространство для маневра, чтобы во время переговоров сказать, что они к взрывам непричастны или причастны, в зависимости от ситуации, заключил политолог.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту детонации боеприпасов на военном складе, писала газета «Известия».