Житель Кубани взорвал автомобиль ради эффектного видео

Неизвестный мужчина в станице Казанская Краснодарского края взорвал свою машину около жилых домов и автосервиса. Момент детонации транспортного средства попал в объектив очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина что-то делает в салоне, закрывает дверь «семерки» и отбегает подальше. Спустя несколько секунд машина взрывается.

Как сообщил сайт «Вести Кубань», взорвать машину решила компания. Они посчитали, что эффектное видео вызовет интерес пользователей Сети. Выбор пал на «семерку», принадлежащую одному из участников съемочной группы. Но очевидцы взрыва успели выложить снятое видео раньше.

И вместо лайков в социальных сетях владельцу машины и его соучастникам грозит наказание. Как сообщили «360» в ГУ МВД по Краснодарскому краю, по факту взрыва автомобиля в жилой черте проводят проверку. По ее итогам примут решение о заведении уголовного дела.