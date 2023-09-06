Происшествия 06 сентября 2023, 01:13 «Рад, что вам понравилось». Нефтекамец станцевал на вершине колеса обозрения, чтобы повеселить толпу Житель Нефтекамска станцевал на вершине колеса обозрения, чтобы повеселить толпу

Читать 360tv в

Житель Нефтекамска выбрался из кабинки колеса обозрения и стал показывать трюки. Видео с места событий опубликовал RT в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что мужчина решил удивить горожан экстремальным способом. На большой высоте он вышел из кабинки аттракциона, встал на опоры колеса, начал ходить по ним, кривляться и раскачиваться. Один раз он чуть не упал, однако сумел сохранить равновесие.

Реклама

Обеспокоенные люди собрались внизу и наблюдали за происходящим. На место событий оперативно прибыли медики и спасатели, однако помощь экстренных служб не понадобилась. Когда мужчине надоело изображать акробата, он спустился вниз и сдался правоохранительным органам.

«Дамы и господа! Я рад, что вам понравилось это шоу», — заявил экстремал после опасных трюков.

Как сообщил Telegram-канал Shot, после перфоманса на мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее в Свердловской области девушка упала с заброшенного колеса обозрения. Из-за полученных травм она скончалась.