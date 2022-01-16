Работы по восстановлению водоснабжения после пожара на ВЗУ продолжили в Балашихе

Пожар на центральном водозаборном узле (ВЗУ) в Балашихе стал причиной полного отключения водоснабжения в нескольких микрорайонах города. Сейчас специалисты МУП «Водоканал» работают над восстановлением подачи воды. Об этом сообщил мэр города Сергей Юров.

«Произошла авария на центральном ВЗУ Балашихи. Из-за пожара на трансформаторе на данный момент остановлены подающие насосы. <…> В настоящий момент специалисты МУП „Водоканал“ делают все возможное, чтобы устранить аварию в кратчайшие сроки», — написал Юров в своем Instagram.

Авария произошла в воскресенье, 16 января, около 13:45. В результате без воды остались жители микрорайонов Дзержинского, Никольско-Архангельский, Балашиха-1, Балашиха-3, Новое Измайлово и Южный. Юров уточнил, что к домам для жителей начали подвоз воды.