Работы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе остановлены, начат разбор завалов

Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте «Осинниковская». Там произошло обрушение породы. Работы под землей остановлены, ведется поиск одного человека.

В прокуратуре сообщили, что 24 марта в монтажной камере произошло обрушение горной массы при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке. Один рабочий может находится под завалами.

«Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего», — сказано в сообщении ведомства.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место направились исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники.

«Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — добавили в прокуратуре.

Ранее СМИ написали, что выброс газа и угля с обрушением породы произошел на шахте «Осинниковская». По разным данным, под землей находились от 119 до 315 человек, их сейчас эвакуируют.