Происшествия 20 декабря 2023, 17:34 Работу следователей на месте падения льда на людей Люберцах сняли на видео Следователи прибыли к военкомату Люберец после падения льда на людей

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Сотрудники следственного отдела городского округа Люберцы прибыли к военкомату, с крыши которого на стоявших в очереди людей упала глыба льда. Подмосковный главк СК в своем Telegram-канале поделился кадрами работы криминалистов на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что место происшествия окружили лентой, сигнализирующей об опасности. Также оградили вход в военкомат.

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Большие куски наледи сошли с крыши военкомата в среду, 20 декабря, и упали на стоявших в очереди людей. В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Прибывшие на место врачи забрали в больницу трех пострадавших. Состояние двоих оценили как тяжелое и средней тяжести. Еще один пострадавший после осмотра от дальнейшего лечения в медицинском учреждении отказался.

По итогам проверки подмосковные следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.