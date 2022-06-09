Работу робота-сапера у метро «Парк Победы» сняли на видео

У метро «Парк Победы» в Москве продолжают работать сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. По данным источника «360», в 50 метрах от станции обнаружили взрывное устройство. Мы публикуем видео с места происшествия.

На записи видно, что при обследовании территории саперы используют и специального робота.

К метро вызвали бригады скорой помощи и несколько нарядов полиции. Все обстоятельства случившегося уточняются. Официального подтверждения от ГУ МВД о работах возле метро пока нет.