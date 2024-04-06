Происшествия 06 апреля 2024, 19:34 Работу резервной линии энергоснабжения ЗАЭС восстановили ЗАЭС сообщила о восстановлении электроснабжения по резервной линии РИА «Новости»

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Работу резервной линии энергоснабжения Запорожской АЭС «Феросплавная-1» восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Феросплавную-1» ввели в работу в субботу в 18:09.

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«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт „Ферросплавная-1“, — подчеркнули в сообщении.

Электроэнергией в настоящий момент помимо «Феросплавной-1» атомную станцию обеспечивает линия 750 киловольт «Днепровская».

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт «Феросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции отключилась 4 апреля. Из-за этого остановили все блоки станции. Радиационный фон находился в норме.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в условиях конфликта подобные события «еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту».

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков.