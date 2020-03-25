25 марта 2020, 13:09
Работу компании по утилизации отходов приостановили на 90 дней
Югорская компания «ОКСА» занималась утилизацией отходов в ЯНАО. Однако Надымский городской суд решил остановить ее деятельность на 90 дней. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Организация арендовала ангар в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Там сотрудники сжигали в печи опасные медицинские отходы. Например, утилизировались одноразовые шприцы, маски, халаты, трупы животных и человеческие органы.
Позже работница ООО «ОКСА» Алена Бузунова отметила, что компания нарушает нормы работы. Сжигание 266 килограммов биологических отходов не контролировали ветеринарные и санитарные службы.
«Общество признано виновным в совершении указанного правонарушения с наказанием в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — подчеркнули в протоколе прокураторы.
Директор организации Анатолий Беляев отказался от комментариев.