Работу компании по утилизации отходов приостановили на 90 дней

Организация арендовала ангар в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Там сотрудники сжигали в печи опасные медицинские отходы. Например, утилизировались одноразовые шприцы, маски, халаты, трупы животных и человеческие органы.

Позже работница ООО «ОКСА» Алена Бузунова отметила, что компания нарушает нормы работы. Сжигание 266 килограммов биологических отходов не контролировали ветеринарные и санитарные службы.

«Общество признано виновным в совершении указанного правонарушения с наказанием в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — подчеркнули в протоколе прокураторы.

Директор организации Анатолий Беляев отказался от комментариев.