Работный дом сгорел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в одном из домов на улице Шатровой произошел пожар, передает ИА Ura.ru.

«Дом принадлежит цыганам, они его сдали в аренду. После этого в нем устроили работный дом», — рассказал очевидец.

По его словам, внутри дома находились около 50 человек. До приезда спасателей они эвакуировались. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли 20 пожарных и четыре единицы спецтехники. Они потушили пожар и не дали перекинуться огню на соседние здания.