02 ноября 2021, 17:29
Работницы завода в Волгограде подверглись нападению пьяного мужчины с ножом
Пьяный мужчина напал с ножом на двух женщин в Волгограде
В Волгограде полиция задержала 33-летнего местного жителя, который пытался ограбить двух женщин с помощью ножа. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Возле Красноармейского завода к двум женщинам, которые шли на работу, подошел пьяный мужчина с просьбой дать ему 40 рублей. Получив отказ, он начала угрожать им ножом. Женщинам удалось убежать от нападавшего, и они обратились в полицию. Вскоре нападавший был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.