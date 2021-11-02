Работницы завода в Волгограде подверглись нападению пьяного мужчины с ножом

В Волгограде полиция задержала 33-летнего местного жителя, который пытался ограбить двух женщин с помощью ножа. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Возле Красноармейского завода к двум женщинам, которые шли на работу, подошел пьяный мужчина с просьбой дать ему 40 рублей. Получив отказ, он начала угрожать им ножом. Женщинам удалось убежать от нападавшего, и они обратились в полицию. Вскоре нападавший был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.