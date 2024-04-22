Происшествия 22 апреля 2024, 11:57 Работницу маркетплейса задержали по подозрению в краже товаров в Ижевске

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В Ижевске правоохранители задержали 23-летнюю девушку по подозрению в краже вещей со склада одного из маркетплейсов на сумму 440 тысяч рублей. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Следствие выяснило, что работница маркетплейса заказывала товары со своего аккаунта, после доставки отказывалась от них, но возврат на склад не оформляла. Похищенные вещи она продавала знакомым либо оставляла себе.

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Сотрудники полиции провели обыск в доме у задержанной. Возбуждено уголовное дело.