Происшествия 15 июня 2023, 19:19 Работница стройки погибла после падения крана в Новосибирске

Читать 360tv в

Крановщица погибала после падения крана на территории строительства элитного дома в Новосибирске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Сiбдепо.

В ГУ МВД России сообщили, что у крана отказали тормоза. Из-за этого и произошло падение. В результате 57-летняя крановщица погибла.

Реклама

Также кран повредил восемь автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося.