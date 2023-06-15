15 июня 2023, 19:19
Работница стройки погибла после падения крана в Новосибирске
Крановщица погибала после падения крана на территории строительства элитного дома в Новосибирске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Сiбдепо.
В ГУ МВД России сообщили, что у крана отказали тормоза. Из-за этого и произошло падение. В результате 57-летняя крановщица погибла.
Реклама
Также кран повредил восемь автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося.
Реклама
Реклама