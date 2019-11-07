Работница погибла на заводе семечек в Оренбургской области

В ночь на 1 ноября на складе предприятия «Саринский элеватор» в Оренбургской области обнаружили тело 58-летней работницы. По предварительным данным, на теле погибшей нет следов насильственной смерти. Предполагается, что женщина упала в короб для сушки семян, провалилась в образовавшуюся воронку и задохнулась.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели.