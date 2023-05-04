Происшествия 04 мая 2023, 19:41 Работница хлебозавода в Клину погибла, упав в тестомесилку СК: на заводе в Клину внутри станка для перемешивания теста обнаружили мертвую женщину РИА «Новости»

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Тело 56-летней женщины обнаружили в тестомесильном корыте на одном из хлебопекарных предприятий города Клин в Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете по Подмосковью.

Как сообщили в ведомстве, женщина работала на заводе уборщицей.

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По данным источника издания «Московский комсомолец», в день своей смерти, 3 мая, погибшая вышла в ночную смену. После полуночи она выполняла обычную работу — мыла тестомесильное корыто. За водой женщина ходила в соседний цех.

В какой-то момент другая сотрудница заметила, что ее коллега долго не приходит, и пошла искать ее. В тестомесилке она обнаружила конечность погибшей. Предположительно, она мыла корыто с включенным мотором, зацепилась за винт одеждой и упала внутрь машины. Прибежавшие на помощь работники уже не спасли ее.

Как сообщили в СК, сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранители проверяют документацию по охране труда.