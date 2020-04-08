08 апреля 2020, 13:10
Работница банка забрала 650 тысяч рублей со счета пожилой женщины
Сотрудница петербургского банка украла порядка 650 тысяч рублей со счета пожилой клиентки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи предположили, что подозреваемая и ее знакомый воспользовались должностью и сняли с карты 84-летней женщины крупную сумму. В банке девушка работала главным финансовым консультантом.
Обвиняемым грозит наказание по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».