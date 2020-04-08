Работница банка забрала 650 тысяч рублей со счета пожилой женщины

Следователи предположили, что подозреваемая и ее знакомый воспользовались должностью и сняли с карты 84-летней женщины крупную сумму. В банке девушка работала главным финансовым консультантом.

Обвиняемым грозит наказание по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».