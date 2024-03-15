Эксклюзив 15 марта 2024, 17:12 Работнику почты в Москве руки жидкостью из посылки Неизвестная жидкость из посылки обожгла руки работнику почтамта в Москве Freepik

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Работнику почты на Ярославском вокзале в Москве обожгло руки жидкостью, которая пролилась из посылки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, сотрудник почтамта на Уральской улице серьезно пострадал, ему для оказания помощи выехала бригада скорой.

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О происхождении и возможном составе жидкости пока ничего не известно. Заявитель предположил, что она может быть радиоактивной или ядовитой.

Кому предназначалась опасная посылка и откуда ее отправили, еще предстоит выяснить.

Несколько дней назад в столичном почтовом отделении взорвалась граната. Инцидент произошел утром в понедельник в отделении на улице Летчика Бабушкина. Работники услышали громкий хлопок во время разгрузки машины с корреспонденцией. На место взрыва немедленно прибыли экстренные службы. Отправителя страшного груза уже нашли.