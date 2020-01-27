Работнику пекарни тестомесильная машина оторвала пальцы

32-летний житель Волжска (город-спутник Волгограда) перемешивал тесто и не заметил, как его рука попала под валы тестомесильной машины. Острый механизм почти оторвал указательный, средний и безымянный пальцы.

Пострадавшего сразу доставили в волгоградскую двадцать пятую БСМП. Проводится проверка.