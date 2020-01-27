27 января 2020, 18:54
Работнику пекарни тестомесильная машина оторвала пальцы
В Волжском работник одной из пекарен лишился сразу трех пальцев на правой руке при заготовке теста, сообщил сайт novostivolgograda.ru.
32-летний житель Волжска (город-спутник Волгограда) перемешивал тесто и не заметил, как его рука попала под валы тестомесильной машины. Острый механизм почти оторвал указательный, средний и безымянный пальцы.
Пострадавшего сразу доставили в волгоградскую двадцать пятую БСМП. Проводится проверка.