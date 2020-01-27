    27 января 2020, 18:54

    Работнику пекарни тестомесильная машина оторвала пальцы

    Редакция сайта 360°

    В Волжском работник одной из пекарен лишился сразу трех пальцев на правой руке при заготовке теста, сообщил сайт novostivolgograda.ru.

    32-летний житель Волжска (город-спутник Волгограда) перемешивал тесто и не заметил, как его рука попала под валы тестомесильной машины. Острый механизм почти оторвал указательный, средний и безымянный пальцы.

    Пострадавшего сразу доставили в волгоградскую двадцать пятую БСМП. Проводится проверка.