Происшествия 15 января 2024, 10:23 Работников шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод «Воркутауголь»: работников подтопленной шахты «Заполярная» вывели на поверхность РИА «Новости»

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Работников шахты «Заполярная», которую подтопило из-за прорыва подземных вод 15 января, вывели на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Воркутауголь» в своем Telegram-канале.

«Работники шахты „Заполярная“ выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены», — указали представители компании.

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По данным пресс-службы, грунтовые воды прорвало в шахте в 04:28. В момент происшествия в забое находились три человека.

Одного пострадавшего госпитализировали с легкими травмами, еще один горняк травм не получил. Он смог самостоятельно выбраться на поверхность. Третий шахтер скончался.

На предприятии создали специальную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.

В главке МЧС по Республике Коми сообщили, что ЧП в шахте случилось на глубине 600 метров. В момент прорыва в шахте работали 60 человек, трое из них находились на аварийном участке.